Австралийская горнодобывающая компания Tigers Realm Coal уходит из России

Главным активом компании является добывающая компания "Берингпромуголь", также в сделке задействованы управляющая компания "Берингугольинвест" и Северо-Тихоокеанская угольная компания, которая занимается геологоразведкой.

В сообщении ТIC указано, что покупателем чукотских угольных активов за 49 млн долларов будет компания российского олигарха Марка Бузука. Сделка должна получить одобрение акционеров Tigers Realm Coal.

Сообщается, что TIC работает на Чукотке с 2012 года и с 2016 года добывает и отгружает на экспорт энергетический и коксующийся уголь. По итогам 2023 года добыча угля в России составила 1,6 млн т.

Что известно о Tigers Realm Coal

Tigers Realm Coal – это угольная компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Компания владеет 80% долей в двух угольных проектах у тихоокеанского побережья РФ, а также несколькими небольшими шахтами в Австралии. Известно, что 13,4% акций Tigers Realm Coal принадлежит компании Tigers Realm Minerals.