В Австралии власти ищут радиоактивную капсулу, утерянную при транспортировке

В Западной Австралии власти ищут радиоактивную капсулу, утерянную при транспортировке с места добычи полезных ископаемых. Капсула размером всего шесть на восемь миллиметров, как говорят, находится где-то на участке между шахтой к северу от шахтерского городка Ньюман и Малагой, пригородом мегаполиса Перт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Медицинский работник региона Эндрю Робертсон выпустил срочное предупреждение о вреде для здоровья. Любой, кто обнаружит что-то похожее на крошечную капсулу, должен держаться на расстоянии не менее пяти метров.

Капсула излучает "изрядное количество радиации", сказал Робертсон. В радиусе одного метра это примерно равно десяти рентгеновским лучам в течение одного часа - или количеству естественного излучения, которому человек подвергается в течение целого года.

В поисках участвовали пожарная команда, полиция Западной Австралии, министерство здравоохранения и эксперты. Владельцев транспортных средств, путешествующих по Великому северному шоссе, попросили проверить свои шины. Капсула могла там застрять.

Отмечается, что радиоактивные капсулы используются в горнодобывающей промышленности.

Напомним, удаленный регион в глубине Австралии пострадал от наводнения, которое бывает раз в 100 лет, и военные самолеты вынуждены были эвакуировать жителей.

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