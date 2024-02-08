В Австралии военные-ветераны предложили восстановить вертолеты Taipan, чтобы их передали Украине

Как пишет издание, единственным препятствием для согласования передачи Taipan Украине является вето австралийской армии. Представитель Минобороны Австралии рассказал, что в настоящее время разборка MRH-90 уже на стадии завершения и ни один из них не находится в летном состоянии.

"Метод утилизации частей самолета, в том числе секций планера, не нужные существующим операторам, являются предметом постоянного процесса закупок. Эти части, включающие сложный набор материалов, будут утилизированы экологически безопасным способом - этот процесс еще не завершен", - сказал он.

Однако группа бывших военных и техников согласилась на волонтерских началах восстановить Taipan, еще имеющие детали, необходимые для работы. Они направили свое предложение министру обороны и направили страны и призвали его остановить процесс утилизации.

"Совместными усилиями австралийского общества мы сможем спасти эти ценные планеры для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей, - рассказал бывший солдат Крис Мур.

Журналисты выяснили, что ветераны еще могут восстановить определенное количество Taipan, но многие уже разобрали до состояния, которое не подлежит восстановлению.

"Некоторые из вертолетов, недавно сфотографированные в Таунсвилле, все еще в достаточно хорошем состоянии – шасси, коробка передач и головка все еще установлены – и там не осталось достаточно технического персонала Airbus, чтобы продолжить их разборку", – сказал один из представителей отрасли.

NH90 Taipan

Двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронным управлением полетом. Существует два основных варианта: тактический транспортный вертолет (TTH) для использования в армии и военно-морской фрегат-вертолет НАТО (NFH).

Ранее в СМИ появилась информация, что Австралия решила разобрать и утилизировать отставные вертолеты Taipan, вместо того чтобы отправить их в Украину. Однако

Украина подала официальный запрос на поставку вертолетов 19 декабря 2023 года, несмотря на то, что у самолета есть документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

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