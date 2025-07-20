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В Австралии разбился легкомоторный самолет: двое мужчин погибли

Воскресенье 20 июля 2025 14:57
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В Австралии разбился легкомоторный самолет: двое мужчин погибли Фото: В Квинсленде разбился двухтурбовинтовой самолет (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

В воскресенье в Оаки, к западу от Брисбена, разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел около 15:00 на Оаки-Куяр-роуд - пожарная служба прибыла на место происшествия и потушила пожар после падения самолета.

Исполняющий обязанности старшего сержанта полиции Квинсленда Мэтт Форбс описал самолет как "огненный шар", который взорвался после аварии на поле.

По его словам, владелец соседней недвижимости услышал взрыв и немедленно вызвал экстренные службы. К сожалению, спасти двух пассажиров не удалось.

По предварительной информации, самолет был коммерческим и выполнял плановый рейс. Перед аварией он совершил посадку в Уорвике и направлялся в Оаки.

Для расследования инцидента Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) уже направило команду следователей из Брисбена и Канберры.

Специалисты ATSB планируют провести комплексное расследование.

Осмотрят место катастрофы и обломки, планируют изъять компоненты самолета для детального технического анализа, а также опросить свидетелей и собрать данные о полетах, техническом состоянии воздушного судна и погодных условиях.

Личности погибших пока не установлены, следствие продолжается.

Авиакатастрофа в Индии

Напомним, что в прошлом месяце в Индии также произошла масштабная авиакатастрофа. Пассажирский самолет, направлявшийся в Лондон, упал вблизи аэропорта Ахмедабада - воздушное судно потерпело крушение в районе Мехгани, где врезалось в общежитие медицинского колледжа. После столкновения возник масштабный пожар.

Известно, что в авиакатастрофе выжил только 1 человек. Им оказался гражданин Британии Вишваш Кумар Рамеш.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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