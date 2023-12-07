В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster

"Мало что может поздравить с Рождеством близкого друга далеко за морями лучше спасения жизней", - пишет он.

Он сообщил, что Австралия гордится признанием Bushmaster среди ключевой военной помощи, предоставленной Украине.

"Еще больше их уже в пути! Распаковывайте еще до 25 декабря!", - намекнул на новую военную поставку посол.

Bushmaster это MRAP, который производит компания Thales Australia. Способен перевозить 9 бойцов. Обеспечивает защиту от стрелкового оружия и взрывов мины (6 кг тротила), что соответствует стандарту STANAG4569.

Bushmaster для Украины

Австралия еще в апреле прошлого года передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster общей стоимостью 38 млн долларов. На принятие решения и начало реализации передачи ушло всего один день.

Уже в октябре 2022 стало известно, что Австралия направила Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.