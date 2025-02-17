В Австралии на 2 года вводят ограничения на продажу жилья: кому запрещено покупать

Правительство Австралии на два года запрещает иностранным инвесторам покупать уже построенные дома. Это решение стало частью предвыборной стратегии для борьбы с резким ростом стоимости жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как заявила министр жилищного строительства Клэр О'Нил, с 1 апреля 2025 года иностранцам запретят покупку вторичной недвижимости до 31 марта 2027 года. После этого власти пересмотрят ограничения и решат, стоит ли его продолжать.

Рынок жилья в Австралии является одним из самых дорогих в мире, а подорожание недвижимости стало одной из главных социально-экономических проблем. Особенно этот вопрос волнует молодежь, которая опасается, что никогда не сможет позволить себе собственное жилье

По данным аналитической компании CoreLogic Inc., в Сиднее цены на жилье за последнее десятилетие выросли почти на 70%. Средняя стоимость недвижимости сейчас составляет около 1,2 миллиона австралийских долларов (примерно 762 000 долларов США). Аренда также постоянно дорожает.

Впрочем, запрет вряд ли существенно повлияет на рынок. По данным Австралийского налогового управления, за 12 месяцев до 30 июня 2023 года иностранцы приобрели жилья на 4,9 миллиарда австралийских долларов, в том числе новостройки, незастроенные земельные участки и вторичную недвижимость. На последнюю пришлась лишь треть всех сделок.

Для контроля за соблюдением запрета налоговое управление получит дополнительное финансирование.

Стоит отметить, что такое решение правительства совпадает с предвыборными обещаниями лидера оппозиции Питера Даттона, которые он озвучивал еще в прошлом году. Выборы в Австралии должны состояться до 17 мая, а согласно опросам, борьба будет ожесточенной. Стоимость жизни и доступность жилья остаются среди ключевых вопросов предвыборной кампании.