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Австралия заявила о готовности к торговой сделке с ЕС: что известно

Воскресенье 18 мая 2025 04:42
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Австралия заявила о готовности к торговой сделке с ЕС: что известно Фото: страна готова к сделке, но не любой ценой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия "готова к соглашению" с Евросоюзом. Чиновник проявил осторожный оптимизм после многих лет торговых переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы поддерживаем свободную и честную торговлю. Мы готовы к сделке, но не к любой сделке любой ценой", - сказал Альбанезе во время визита в Рим, он встретился с мировыми лидерами, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Bloomberg пишет, что две стороны годами вели переговоры о торговом пакте стоимостью в миллиарды. В частности, в 2024 году они достигли соглашения об усилении сотрудничества и инвестиций в критические важные материалы. Это в свою очередь является часть усилий Запада по ослаблению контроля Китая над цепочками поставок материалов, которые необходимы для высокотехнологичного и зелёного производства.

Также Альбанезе затронул вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции - один из камней преткновения на переговорах. Он заявил, что Европа не желает удовлетворять требования Австралии по доступу на свой рынок.

При этом он не упомянул об ослаблении налога на авто того же класса люкс для европейских автомобилей, которые облагаются 5% тарифом в Австралии.

Ранее в мае посол ЕС в Австралии намекнул, что блок открыт для компромисса по вопросу дальнейшего использования австралийскими производителями кулинарной продукции, такой как фета и просекко, против чего ранее выступал Евросоюз.

В свою очередь Альбанезе, который был переизбран в этом месяце, утверждает, что названия таких продуктов связаны с богатым наследием европейских мигрантов и не должны быть изменены в рамках торговой сделки.

"Права на наименование этих продуктов связаны с мигрантами из Европы, которые приехали в Австралию и производят продукты, которые они продолжают называть фетой или просекко, потому что они основаны на наследии", - пояснил Альбанезе.

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