Австралія зафіксувала рекордну кількість COVID-заражень на тлі спалаху "Дельти"

В Австралії за минулу добу виявили понад 1900 нових випадків коронавірусу на тлі спалаху нового "Дельта"-штаму. Це найбільша кількість заражень в країні з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що епіцентром спалаху коронавірусу в Автсралії став найбільш густонаселений штат Новий Південний Уельс. Там виявили 1540 нових рекордних COVID-заражень, раніше в регіоні максимальний показник становив 1533 випадки.

За словами місцевої влади, зростання числа випадків захворювання значно збільшило навантаження на лікарні, при цьому число госпіталізованих з COVID-19 подвоїлося за останні два тижні та склало майже 6 тисяч.

Наразі загальна кількість інфікувань в Австралії складає близько 70 тисяч та 1 076 летальних випадків.