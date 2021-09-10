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Австралія зафіксувала рекордну кількість COVID-заражень на тлі спалаху "Дельти"

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Австралія, П'ятниця 10 вересня 2021 08:25
Австралія зафіксувала рекордну кількість COVID-заражень на тлі спалаху "Дельти" Фото: Австралія зафіксувала рекорду кількість COVID-заражень (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Австралії за минулу добу виявили понад 1900 нових випадків коронавірусу на тлі спалаху нового "Дельта"-штаму. Це найбільша кількість заражень в країні з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що епіцентром спалаху коронавірусу в Автсралії став найбільш густонаселений штат Новий Південний Уельс. Там виявили 1540 нових рекордних COVID-заражень, раніше в регіоні максимальний показник становив 1533 випадки.

За словами місцевої влади, зростання числа випадків захворювання значно збільшило навантаження на лікарні, при цьому число госпіталізованих з COVID-19 подвоїлося за останні два тижні та склало майже 6 тисяч.

Наразі загальна кількість інфікувань в Австралії складає близько 70 тисяч та 1 076 летальних випадків.

Нагадаємо, що в Австралії прищеплюватимуть підлітків від 12 років, для них передбачено використання вакцини Pfizer.

Раніше повідомлялося, що лікарні Сіднея не встигають приймати хворих, владі довелося розгортати намети та закуповувати обладнання

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