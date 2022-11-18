Австралия требует экстрадиции осужденных по делу о сбитом на Донбассе "Боинге"

Россия должна выдать лиц, которые вчера были осуждены по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малазийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанеза, которое приводит NOS.

"Мы призываем Россию выдать лиц, признанных виновными заочно, чтобы правосудие состоялось", - заявил премьер-министр Австралии.

Албанез заявил, что Австралия требует экстрадиции осужденных. По его словам, были пройдены все юридические и судебные процедуры.

"Малайзия и Австралия удовлетворены осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Напомним, что Окружной суд Гааги вчера, 17 ноября, вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малазийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Добавим, что обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приговор и заявил, что наказание виновных более высокого уровня обезопасит мир от войн.

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