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Австралия выделила миллионный транш в поддержку обороны Украины

Фото: премьер-министра Австралии Энтони Албанезе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Австралии и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter (X).

Перед второй годовщиной вторжения России правительство Австралии предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (более 32 млн долларов США) Международному фонду для Украины. Денежные средства пойдут на закупку приоритетных военных средств.

Международный фонд Украины администрируется Министерством обороны Британии. Взносы партнеров используются на закупку военного оборудования.

В Австралии отметили, что продолжат тренировать украинских военных в рамках проходящей в Британии программы. Также правительство Австралии предоставило самолет E-7A Wedgetail Германии для защиты важных логистических путей.

Правительство добавило, что с начала полномасштабной войны предоставило до 960 млн долларов помощи, из которых 780 млн пошли на помощь армии Украины.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Австралию и премьера Энтони Албанезе за вклад в оборону Украины.

"Наши страны могут быть географически далеки, но общие ценности демократии, прав человека и верховенства права объединяют нас. Мы никогда не забудем Австралию и ее поддержку", - отметил глава государства в Twitter (X).

Помощь Австралии

Напомним, несмотря на то, что Австралия находится далеко от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Страна предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.

Однако недавно в Австралии разразился скандал вокруг вертолетов Taipan. Страна отправила их на утилизацию, хотя, как пишут СМИ, раньше их просила передать Украина.

Представитель Минобороны Австралии рассказал, что вертолеты уже разбирают и ни один из них не находится в летном состоянии.

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