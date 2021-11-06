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Австралія вакцинувала 80% населення у віці старше 16 років

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Україна, Субота 06 листопада 2021 09:56
Австралія вакцинувала 80% населення у віці старше 16 років Фото: в Австралії вакцинували 80% населення
Автор: Олександр Білоус

Австралія досягла в суботу рівня в 80% повної вакцинації серед осіб у віці 16 років і старше. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон назвав це "чудовою віхою" на шляху до того, щоб стати однією з найбільш вакцинованих країн у світі проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Хоча вакцинація залишається добровільною на федеральному рівні, Штати і території Австралії ввели обов'язкові заходи для багатьох професій і працівників. Невакцинованим забороняється брати участь у багатьох заходах, наприклад, відвідувати ресторани і концерти.

У понеділок Австралія вперше послабила обмеження на міжнародних кордонах, але тільки для вакцинованих людей зі штатів з високим рівнем вакцинації.

Майже 90% населення були повністю вакциновані в самому густонаселеному штаті Новий Південний Уельс і майже 95% в столиці Канберрі, але цей показник знижується до 65% в малонаселеній Північній території і Західній Австралії.

У суботу в країні зареєстровано 1558 випадків інфікування і 10 смертей, при цьому більшість випадків зараження припадає на Вікторію. Деякі частини Північної території знаходяться в екстреній триденній ізоляції після спалаху.

Незважаючи на спалахи варіанту "Дельта", які призвели до місяців ізоляції в двох найбільших містах, Сіднеї і Мельбурні, національний показник менше 179 тисяч інфекцій і 1587 смертей набагато нижче, ніж у багатьох розвинених країнах.

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