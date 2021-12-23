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Австралія встановила антирекорд із захворюваності на COVID: у країні знову ввели обмеження

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Австралія, Четвер 23 грудня 2021 11:30
Австралія встановила антирекорд із захворюваності на COVID: у країні знову ввели обмеження Фото: в Австралії запровадили карантинні обмеження через спалах COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Австралії зареєстрували понад 8 200 нових випадків захворювання на COVID-19, що на сьогоднішній день є найбільшим щоденним зростанням з моменту початку пандемії. Тому в країні знову ввели карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попередній добовий рекорд захворюваності на коронавірус в Австралії становив 5 600 випадків. Він був поставлений днем раніше. Більшість із них зареєстрували в штатах Новий Південний Уельс та Вікторія.

Країна ввела обмеження перед Різдвом: обов'язкове носіння маски в приміщеннях, обмеження місткості та перевірка QR-коду.

Зазначають, що на сьогоднішній день в Австралії рівень вакцинації двома дозами перевищує 90%. У країні проживає близько 17 млн людей.

Нагадаємо, жителям США, навіть якщо вони пройшли вакцинацію від коронавірусу, краще утриматися від масових святкувань. Про це заявив головний інфекціоніст США та радник президента Джо Байдена доктор Ентоні Фаучі.

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