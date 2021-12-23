Австралия установила антирекорд по заболеваемости COVID: в стране снова ввели ограничения

В Австралии зарегистрировали более 8 200 новых случаев заболевания COVID-19, что на сегодняшний день является самым большим ежедневным ростом с момента начала пандемии. Потому в стране вновь ввели карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предыдущий суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в Австралии составлял 5 600 случаев. Он был поставлен днем ранее. Большинство из них зарегистрировали в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Страна ввела ограничения перед Рождеством: обязательное ношение маски в помещениях, ограничения вместимости и проверка QR-кода.

Отмечают, что на сегодняшний день в Австралии уровень вакцинации двумя дозами превышает 90%. В стране проживает около 17 млн человек.