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Австралія шкодує про відкликання французького посла

Автор: Анна Полисученко

Австралія шкодує про відкликання французького посла. Це заявив представник австралійського міністра закордонних справ Маріс Пейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sydney Morning Herald.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проект Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - йдеться в повідомленні.

У той же час Австралія цінує відносини з Францією і вважає її важливим партнером, що забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на нову взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додають в Канберрі.

Раніше ми писали, що Франція відкликає послів із США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами.

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Австралия