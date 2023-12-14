RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралия расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Австралия расширит свои обязательства по обучению новобранцев из Вооруженных сил Украины в рамках операции "Куду" в 2024 году.

С января этого года австралийские солдаты помогли обучить более 1200 новобранцев в рамках многонациональной учебной миссии, проводимой под руководством Великобритании и на ее базе, чтобы поддержать национальную оборону Украины после вторжения России.

Последняя ротация из 70 инструкторов Австралийских сил обороны (ADF) вернулась в Дарвин на этой неделе. В течение следующих 12 месяцев число военнослужащих ADF, направляемых в рамках каждой ротации, увеличится до 90 человек.

Роль Австралии будет расширена и будет включать в себя программу подготовки младших командиров с упором на такие области, как основы боевых навыков, включая городскую и окопную войну, оказание первой помощи в бою, информирование о взрывоопасных предметах и меткую стрельбу.

С июня 2022 года более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку, при поддержке персонала из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов и, совсем недавно, Румынии.

Помощь Украине от Австралии

С начала полномасштабного вторжения РФ Австралия предоставила Украине 20 тысяч боеприпасов, 70 бронетранспортеров M113AS4, 20 легких бронированных машин Bushmaster, 14 ударных беспилотников Switchblade, 30 000 противотанковых ракет Javelin.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныАвстралияВоенная помощь