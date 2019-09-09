Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

Австралія прокоментувала рішення України видати російській стороні Володимира Цемаха, який є свідком у розслідуванні катастрофи літака рейсу MH17. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Міністрерство закордонних справ Австралії.

Зокрема, в МЗС заявили, що визнають важливість для України обміну з Росією утримуваними громадянами і вітають звільнення 35 українських громадян, включаючи 24 моряка, затриманих в Азовському морі в листопаді минулого року.

"Ми визнаємо страждання, які вони та їх сім'ї перенесли, і розуміємо їх щастя після повернення додому. Проте Австралія розчарована тим, що в обмін був включений Володимир Цемах, людина, що представляє інтерес у зв'язку з катастрофою MH17", - зазначено в заяві.

Також в МЗС нагадали, що раніше просили уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії.

"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб включити Цемаха в цей обмін. Однак забезпечити правосуддя Цемаха буде складніше, якщо він знаходиться в Росії", - додали в австралійському МЗС.

За даними відомства, протягом чотирьох років Австралія виділила 50,3 млн доларів на підтримку судових засідань і розслідувань для того, щоб близькі жертви могли реально брати участь у судових розглядах в Нідерландах.

Нагадаємо, Юрій Луценко, який був генеральним прокурором України під час затримання Цемаха, заявив, що фігурант справи про катастрофу рейсу MH17 відмовився співпрацювати зі слідством. Екс-бойовика допитали перед обміном з Росією, проте співпрацювати зі слідством Цемах відмовився.

Також Нідерланди звернулися до РФ з проханням видати їм Цемаха.