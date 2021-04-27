Австралія призупинила прямі авіарейси з Індії через спалах COVID

Кількість загиблих від коронавірусу в Індії наблизилася до позначки в 200 000, у вівторок повідомлялося про 2771 смертельний випадок.

Призупинення прямих пасажирських рейсів між двома країнами збережеться до 15 травня, заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон на телевізійній прес-конференції.

"Це гуманітарна криза, яка охоплює світ", - сказав Моррісон.

"Ми не вважаємо, що відповідь (на ситуацію з коронавірусом в Індії - ред.) полягає в тому, щоб покинути австралійців в Індії і просто відрізати їх", - додав він, наголосивши, що призупинення є тимчасовим, аби дати можливість владі зрозуміти, чи в змозі Австралія впоратись із новими варіантами коронавірусу.

Відтак призупинення стосується рейсів з Індії до Сіднею та Дарвіна.

Моррісон заявив, що призупинення забезпечить "подих" для карантинних установ у штаті Новий Південний Уельс та Північній території, де зафіксовано більшу кількість позитивних випадків коронавірусу, які надійшли з Індії.