Австралия поддержала ограничение права вето России и призвала к реформе Совбеза ООН

"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН каждый день, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину", - заявила она.

По словам главы МИД Австралии, Совбез должен обеспечить более широкое представительство постоянных и непостоянных членов для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии.

Вонг добавила, что Австралия претендует на место в Совете Безопасности на 2029-2030 годы.

Она отметила, что напряженность в Южно-Китайском море и продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия относятся к вопросам, вызывающим "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия", и требуют большей приверженности предотвращению конфликтов.

"Одним словом, военная мощь растет, а меры по сдерживанию военных конфликтов - нет, и конкретных механизмов их предотвращения практически не существует", - сказала министр.

Что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

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