Австралия передаст Украине партию ПЗРК, которые стреляют на расстояние в 9 км, - СМИ

Издание отмечает, что во время недавнего визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов был объявлен пакет помощи Украине. В него входят ПЗРК RBS 70 NG от австралийской армии на сумму около 50 миллионов долларов.

"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, такие как радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", - пишут журналисты.

Что известно об этом ПЗРК

Система RBS 70 NG, разработанная шведской компанией Saab в 2011 году, представляет собой модернизированный вариант системы ПВО RBS 70.

Она способна поражать воздушные цели, такие как дроны, вертолеты и самолеты, с помощью ракет с лазерным наведением как днем, так и ночью.

RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8000 до 9000 метров и может достигать высоты до 5000 метров, имея такие усовершенствования, как улучшенная система наведения, интеграция с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенное обучение операторов.

Чем еще Австралия поможет Украине

Пакет помощи также включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов в рамках коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Также деньги выделят на дополнительное оборудование для солдат, такое как шлемы, ботинки, генераторы и жесткие надувные лодки.