Австралія передає Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Австралія передає ЗСУ 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На прийняття рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Василя Мірошниченка.
Український дипломат також зазначив, що передача Україні бронеавтомобілів стала найшвидшим рішенням про виділення військової допомоги в історії Австралії.
Bushmaster являє собою двовісний бронеавтомобіль, розрахований на перевезення військового з'єднання у складі дев'яти осіб. Стандартна конфігурація машини забезпечує захист екіпажу від 7,62 мм і 5,56 мм куль стрілецької зброї, а також протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.
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