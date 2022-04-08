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Австралія передає Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів

Бронеавтомобіль Bushmaster на шляху в Україну (Фото: pilbaranews.com.au)
Автор: Константин Широкун

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Австралія передає ЗСУ 20 бронетранспортерів Bushmaster загальною вартістю 38 млн доларів. На прийняття рішення і початок реалізації передачі знадобився всього один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Василя Мірошниченка.

Український дипломат також зазначив, що передача Україні бронеавтомобілів стала найшвидшим рішенням про виділення військової допомоги в історії Австралії.

"Президент Володимир Зеленський 31 березня звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом все сталося за один день. Вранці попросив, і до кінця дня вже було узгодження", - підкреслив Мірошниченко.

Bushmaster являє собою двовісний бронеавтомобіль, розрахований на перевезення військового з'єднання у складі дев'яти осіб. Стандартна конфігурація машини забезпечує захист екіпажу від 7,62 мм і 5,56 мм куль стрілецької зброї, а також протипіхотних мін, які містять до 9,5 кг тротилового еквівалента.

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Австралия