Австралія та Нідерланди спільно подали в суд проти Росії за збиття MH17

"Австралія та Нідерланди вимагають компенсації та вибачень від Російської Федерації за катастрофу MH17, внаслідок якої загинули 298 людей, у тому числі 38 австралійців, коли його було збито над Україною у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Reuters, РФ відповідає за збиття літака, а дії в авіаційній раді ООН стали кроком уперед у боротьбі за справедливість для 298 жертв, у тому числі 38 австралійців,

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявила, що загибель 298 мирних жителів, у тому числі 196 голландців, не може і не повинна залишатися безкарним.

"Поточні події в Україні наголошують на життєво важливому значенні цього", - зазначила вона.

Вказано, що спільний позов, відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відрізняється від судового процесу у Нідерландах у справі про вбивство чотирьох підозрюваних у зв'язку з їх індивідуальною кримінальною відповідальністю.

Австралія заявила, що вимагає від Росії повного відшкодування збитків та зупинення права голосу Росії в авіаційній раді.

"Неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну та ескалація її агресії наголошує на необхідності продовжувати наші невпинні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її кричущі порушення міжнародного права та Статуту ООН, включаючи загрози суверенітету та повітряному простору України", - резюмував прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.