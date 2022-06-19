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Австралія розпочала передачу бронетранспортерів для України (відео)

Фото: австралійські БТР M113AS4 (BAE Systems Australia)
Автор: Артем Горовенко

Австралія розпочала передачу обіцяних бронетранспортерів для України. Перші чотири машини вже покинули базу Емберлі минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Повідомляється, що чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124. Ще буде передано 10 таких машин.

Загальний пакет військової допомоги уряду Австралії включає підтримку на суму понад 197 доларів. До нього увійдуть бронемашини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і спорядження.

За словами прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну з самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних можливостей, таких як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", - зазначив він.

Бронетранспортер M113AS4 - це бойова броньована машина, розроблена ще в кінці 1950-х, призначена для доставки солдатів на поле бою. Австралійська модифікація являє собою модернізований варіант.

Оновлено від 21:50

Австралійський телеканал опублікував сюжет про передачу військової техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія передасть Україні загалом 34 БТР.

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