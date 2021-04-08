Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca

Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (COFEPRIS) заявила, що поки не планує вводити вікові чи інші обмеження на застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Аналогічне рішення прийняли влади Австралії, повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Австралійська влада розпорядилася провести термінове розслідування отриманих результатів вакцинації, але вони продовжують вважати вакцину безпечною і ефективною в переважній більшості випадків.

Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років. Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, з-за повідомлень про рідкісному побічний ефект - тромбозах головного мозку.

Після повідомлення JCVI Іспанія, Італія, Бельгія та Естонія ввели вікові обмеження на використання вакцини. Вона переважно буде вводитися людей від 60 років.