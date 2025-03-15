Австралия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине, - премьер

Австралия открыта к рассмотрению любых запросов относительно участия в миротворческой миссии в Украине. В частности для того, чтобы был поддержан справедливый в длительный мир.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанизи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Сегодня вечером я присоединился к виртуальной встрече Коалиции готовых, которую проводил премьер-министр Великобритании Кир Стармер с участием президента Зеленского, а также лидеров из Европы, Канады и Новой Зеландии. Я подтвердил непоколебимую и решительную поддержку Украины со стороны Австралии и подчеркнул, что Австралия будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется", - сказано в опубликованном документе.

Албанизи отметил, что лидеры договорились продолжать работу над реализацией конкретных действий для поддержки Украины как сейчас, так и в будущем.

Австралия в свою очередь стоит на стороне нашей страны, и как отметил премьер, поддержка будет столько, сколько нужно

"Это правильное решение, и оно отвечает национальным интересам Австралии. Ведь то, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для нашего региона - Индо-Тихоокеанского - и наоборот. Это борьба не только за народ Украины и его национальный суверенитет. Это борьба за международное верховенство права", - подчеркнул Албанизи.

Он отметил, что режим российского диктатора Владимира Путина имеет империалистические намерения в отношении Украины и других стран. Поэтому надо гарантировать, что незаконные и аморальные действия РФ не будут вознаграждены ни в одном мирном процессе.

Австралийский премьер акцентировал внимание на важном моменте. В заявлении сказано, что Австралия поддерживает все значимые шаги к справедливому и длительному миру в Украине, а также к более широкой безопасности в Европе. Однако для этого нужно оказывать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно.

"Австралия всегда готова рассматривать любые новые предложения по поддержке Украины - мы делаем это, исходя из наших возможностей и сравнительных преимуществ", - говорится в сообщении.

Так, страна взяла на себя обязательства предоставить 1,5 млрд долларов на помощь Украине в ее обороне, в частности 1,3 млрд долларов на военную поддержку, а также на поставку важного оборудования и подготовку украинских военных.

"Австралия открыта к рассмотрению любых запросов относительно участия в будущей миротворческой миссии в поддержку справедливого и прочного мира, которого мы все хотим для Украины. Мы гордимся своей многолетней традицией поддержки мира через 80 лет вклада в международные миротворческие миссии. В то же время, по определению, миротворческие миссии требуют предпосылки мира", - резюмировал Албанизи.