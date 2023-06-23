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Австралия анонсировала санкции против виновных в катастрофе MH17

Фото: Австралия анонсировала санкции против виновных в катастрофе MH17 (defensie.nl)
Автор: Валерия Полищук

Австралия намерена ввели новые санкции против виновных в сбитие в небе над Донбассом пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Ограничения будут введены против двух пророссийских солдат, признанных виновными в сбитии MH17, а также полковника российской армии. Им также будут запрещены поездки в Австралию.

Министр иностранных дел Пенни Вонг официально объявит о санкциях и запрете на поездки в субботу после тесного сотрудничества с Нидерландами и Европейским союзом.

Двое из тех, против кого вводятся санкции - гражданин России Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко - были приговорены к пожизненному заключению Окружным судом Гааги в ноябре прошлого года за их вклад в смертельное крушение Boeing 777 над Украиной в 2014 году.

Суд в Гааге судил их заочно и они до сих пор находятся на свободе. Их признали виновными по 298 пунктам обвинения в убийстве и "незаконном приведении к крушению самолета". Суд постановил, что они, вероятно, выбрали самолет по ошибке, полагая, что это военный самолет, но это не умаляет их намерения сбить самолет и убить всех находившихся на борту.

Кататрофа МН17

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Следствие установило, что самолет сбила ракета, запущенная с ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ. Россияне переправили ЗРК в Украину, где сепаратисты и боевики так называемой "ДНР" использовали его в боях против ВСУ.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Из них две трети - граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Британии, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

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