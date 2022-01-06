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Австралія анулювала візу тенісистові Джоковичу. Він буде висланий з країни

Автор: Артур Родивилов

Австралійська влада анулювала візу сербського тенісиста Новака Джоковича. Він прилетів в середу ввечері в Мельбурн для участі в Australian Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За його даними, Австралійська прикордонна служба анулювала візу Джоковича. Спортсмену, ймовірно, доведеться найближчим часом покинути країну.

Гравець прибув до Мельбурна в середу, де влада помітила помилку в його заявці.

Джокович мав зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії після того, як його звільнили від правил вакцинації.

"Йому сказали, що він буде депортований, але його адвокати заявили, що будуть оскаржувати це рішення", - йдеться в повідомленні.

Зірку тенісу опитували в кімнаті в аеропорту Мельбурна протягом декількох годин, з'ясовували його статус візи і звільнення від податків.

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Теннис