Австралія анулювала візу тенісистові Джоковичу. Він буде висланий з країни

За його даними, Австралійська прикордонна служба анулювала візу Джоковича. Спортсмену, ймовірно, доведеться найближчим часом покинути країну.

Гравець прибув до Мельбурна в середу, де влада помітила помилку в його заявці.

Джокович мав зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії після того, як його звільнили від правил вакцинації.

"Йому сказали, що він буде депортований, але його адвокати заявили, що будуть оскаржувати це рішення", - йдеться в повідомленні.

Зірку тенісу опитували в кімнаті в аеропорту Мельбурна протягом декількох годин, з'ясовували його статус візи і звільнення від податків.