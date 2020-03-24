В Австралії посилили карантинні заходи

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про посилення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Зазначається, що посилення заходів набуде чинності 26 березня.

За словами прем'єра, на додаток до обмежень, введених в минуле неділю, припинять роботу парки розваг, будинки відпочинку, культури, а також спортзали, фітнес-клуби, салони краси і оздоровчі комплекси. Також для відвідувачів закриються всі басейни, галереї, музеї, історичні пам'ятки, бібліотеки, аукціони та інші громадські установи. При цьому відвідування ресторанів в торгових центрах також підпадає під обмеження.

Жителям рекомендовано не залишати своїх осель, за винятком походів в магазин для придбання основних товарів першої необхідності", - заявив прем'єр. Також він закликав по можливості переходити на віддалений формат роботи.

При цьому глава австралійського уряду заявив, що школи продовжать роботу, щоб освітній процес не зупинявся.

Крім того, прем'єр заявив про заборону для громадян Австралії на відвідування зарубіжних країн. Службові поїздки при цьому під обмеження не підпадуть.

Нагадаємо, раніше президент Румунії ввів в країні режим тотального карантину. З 25 березня жителям буде дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.