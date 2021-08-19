ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Австралії продавали місця на вакцинацію, яка була призначена для медиків

Новость на русском →
Австралія, Четвер 19 серпня 2021 12:37
В Австралії продавали місця на вакцинацію, яка була призначена для медиків Фото: в Австралії продавали місця на вакцинацію, яка була призначена для медиків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У найбільш густонаселеному штаті Австралії викрили схему продажу бронювань на вакцинацію від коронавірусу, які були призначені для щеплення медиків. Одне таке "місце" коштувало 300 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Поліція Нового Південного Уельсу розслідує шахрайство з бронюванням місць вакцинації проти COVID. Люди сплачували по 300 доларів за щеплення Pfizer, які були призначені для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники використовували додаток WeChat для соціальних мереж, де за 300 долларів обіцяли забезпечити швидке бронювання місць на вакцинацію в одній із лікарень Сіднея.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Сидней Коронавірус Вакцинація
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну