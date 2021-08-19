В Австралії продавали місця на вакцинацію, яка була призначена для медиків

У найбільш густонаселеному штаті Австралії викрили схему продажу бронювань на вакцинацію від коронавірусу, які були призначені для щеплення медиків. Одне таке "місце" коштувало 300 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Поліція Нового Південного Уельсу розслідує шахрайство з бронюванням місць вакцинації проти COVID. Люди сплачували по 300 доларів за щеплення Pfizer, які були призначені для медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники використовували додаток WeChat для соціальних мереж, де за 300 долларів обіцяли забезпечити швидке бронювання місць на вакцинацію в одній із лікарень Сіднея.