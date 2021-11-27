В Австралії прийняли законопроект про підвищення частки зеленої електроенергії

Такий крок викликав позитивну реакцію першого в країні вітроенергетичного проекту Star of the South вартістю в кілька мільярдів доларів.

"Цей законопроект дуже важливий для старту нової галузі, для реалізації потенціалу Австралії в області морської вітроенергетики, для створення нових робочих місць і для економічних вигод", - повідомив гендиректор Star of the South Каспер Фрост Торхауге.

В рамках проекту планується почати будівництво вітроенергетичної установки потужністю 2,2 гігавата вже в 2025 році. Морська вітроенергетика може стати новою альтернативою викопним джерелам для Австралії, яку критикують за використання вугілля. 52% енергії в країні виробляється за рахунок цього виду палива, яке вважається найбільш екологічно брудним, 21% - за рахунок газу. На відновлювані джерела енергії припадає лише 24%.

Аналітик Bloomberg Леонард Куонг заявив, що морський вітер може мати переваги в порівнянні з наземними альтернативами або сонячною енергією.

Цього місяця уряд країни в звіті заявив про можливе збільшення держборгу через кліматичні ризики. Австралія занадто сильно покладається на вугілля, а інвестори прагнуть інвестувати в екологічно чисті проекти.

Через недостатні зусилля в боротьбі зі зміною клімату позики для Австралії можуть стати дорожчими, що призведе до зростання держборгу. Нинішній план скорочення викидів викликає сумніви у експертів, які вважають прийняту Австралією стратегію такою, що призведе до кліматичної катастрофи.