В Австралії поліція заарештувала учасників демонстрації проти карантину

Поліція австралійського штату Вікторія, який найбільш постраждав від коронавірусу, провела кілька арештів серед натовпу демонстрантів. Близько 300 людей вийшли на протест через посилення карантинних обмежень.

Про це пише Associated Press.

Як наголошується, напередодні в штаті повідомили ще про 11 смертей і 76 нових випадків коронавірусу. У місті Мельбурн ввели комендантську годину у спробі зменшити сплеск інфекцій і смертей.

Жителі міста організували так званий "День Свободи", на якому протестували через карантинні обмеження. У результаті 4 осіб заарештували.

Очікується, що австралійська влада оголосить у неділю, як і коли Мельбурн і Вікторія будуть виходити з карантину.

Нагадаємо, обмеження у Вікторії ввели на початку серпня. Зараз жителі штату можуть залишати свої будинки тільки, щоб придбати їжу, піти працювати або вчитися, займатися фізичними вправами.

Також РБК-Україна писало, що Нова Зеландія зафіксувала спалах COVID-19 через 102 дні без вірусу. Джерело передачі вірусу невідоме.