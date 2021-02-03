В Австралії вирують масштабні лісові пожежі

В Австралії навколо міста Перт наразі вирують масштабні лісові пожежі. Сотні людей вже залишили свої помешкання в рамках евакуації.
Про це повідомляє BBC.
Як повідомляється, сама лісова пожежа, яка наближається до міста з двома мільйонами людей, спалахнула ще у понеділок, 1 лютого. Вона стала найбільшою за останні кілька років, оскільки вже згоріло понад 9 тисяч гектарів лісу. Через сильний вітер полум’я швидко поширилося в регіоні.
Зазначається, що пожежа також знищила 71 будинок. Крім того, від неї вже постраждали шість рятувальників.
Smoke across Perth’s northern suburbs from the Gidgegannup / Wooroloo fire. Ash noticeable in Dianella. @abcperth @abcperth pic.twitter.com/cV1EgilQgi— Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 2, 2021
"Незалежно від того, перебуваєте ви на ізоляції або на карантині через COVID-19, ви повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх близьких", - заявили у департаменті пожежної безпеки.
Nerida Evans has chosen to stay and defend her rural property in Gidgegannup. She shared with @abcperth what its like in the fireground— Gian De Poloni (@GianDePoloni) February 3, 2021
"It’s currently burning up our boundary. We have machines and fire units defending"@abcnews @ABCemergency #WoorolooFire #perthfires #wanews pic.twitter.com/hfhJelXdAS
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що згідно з дослідженням уряду, дим від лісових пожеж, які охопили Австралію влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4000 осіб постраждали.