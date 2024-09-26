В "Авроре" появился оригинальный подарочный набор, созданный ко Дню защитников и защитниц Украины

В набор входят косметические средства от украинского бренда Hydrasence: есть пять вариантов наполнения - три для женщин и два для мужчин. Ознакомиться с содержимым можно на самой упаковке в магазине или на карте товара на avrora.ua.

Среди наполнения можно найти патчи, кремы для рук, термозащиту или спрей для роста волос, сыворотки для лица, одеколоны, шампуни для волос и бороды и многое другое.





Особенностью этого набора есть шанс найти золотую или серебряную коллекционную монету, созданную специально для акции брендом ювелирных подарков "LOVE YOU". Это придает элемент сюрприза и делает подарок еще более уникальным.

Набор обычно стоит 249 гривен, но в период акции, с 21 сентября по 12 октября, его можно приобрести по акционной цене 149 грн. Чтобы получить скидку, необходимо совершить покупку в "Авроре" на сумму от 90 гривен одним чеком или приобрести товар партнера акции, который имеет специальную отметку у ценника.

Акция действует во всех магазинах сети "Аврора" и на сайте avrora.ua.

Кроме того, компания решила направить всю прибыль от продажи наборов на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины. Это позволяет каждому покупателю не только приобрести полезный подарок, но и внести вклад в поддержку обороны страны.

Полковник Вадим Голуб, начальник службы стратегических коммуникаций департамента персонального штаба Главного управления Национальной гвардии Украины, выразил благодарность компании "Аврора" за поддержку: "Мы искренне благодарны каждому, кто приобщается к поддержке наших защитников. Такие инициативы не только помогают обеспечить нас необходимым оборудованием, но и поднимают боевой дух личного состава, демонстрируя, что вся страна стоит за нами".

Маркетинг-директор "Авроры" Роман Сивковский говорит о проекте так: "Мы хотели создать нечто большее, чем просто подарок. Наши покупатели, как и мы, стремятся поддержать защитников Украины, поэтому выбрали идею практического подарка с приятным бонусом — коллекционными монетами. Это не только способ выразить благодарность, но и поднять настроение в сложные времена. А всю прибыль от продаж мы направим на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины".