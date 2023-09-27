В "Авроре" стартовала акция, направленная на сбор средств для восстановления школ Украины

В 2022 году благодаря благотворительной инициативе "Козаки та Аврора" собрали более 7 млн гривен на дроны для Вооруженных сил Украины. Чувствуя поддержку каждого украинца, "Аврора" решила перезапустить акцию для нового дела.

Цель сбора этого года не менее важна - средства будут направлены на восстановление школ. Движущей силой инициативы станут сами дети, ведь главный продукт акции - приключенческая мобильная игра "Козаки та Аврора. У пошуках скарбів".

С 27 сентября по 8 ноября 2023 г. в магазинах "Авроры" можно приобрести фишки с уникальными героями. Также в рамках акции "Козаки та Аврора" продаются пособие по игре и тубусы, где скрываются два редких героя.

Оживить персонажей и разблокировать оружие в дополненной реальности поможет QR-сканер в приложении и можно отправляться на поиски сокровищ со своей командой. Игроков ждут морские приключения, увлекательные баталии, яркие локации, а главное - призы по результатам игрового рейтинга.

Игра разработана при поддержке агентства "Art Nation Loyalty", которая создала уникальных персонажей и сопутствующие материалы. Вся прибыль от продажи акционных товаров будет направлена на восстановление школ Украины.

Поможем восстановить украинские школы и обеспечить качественное образование нашим детям. Больше информации об акции - на сайте компании, в соцсетях и магазинах сети "Аврора".

"Аврора" - украинская сеть мультимаркетов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. В 2023 году компания имеет более 1000 магазинов, которые представлены в каждом регионе Украины.

Ритейлер работает в формате one dollar store, снабжает украинцев продуктами питания и товарами непродовольственных групп. При этом компания регулярно инициирует социальные проекты, направленные на поддержку украинцев и ВСУ.

Art Nation Loyalty - продюсерская компания, специализирующаяся на разработке геймифицированных программ лояльности для ритейлеров и разрабатывающая товары-блокбастеры. Сочетая актуальные тренды, технологии и игровые механики, компания создает особые моменты для покупателей и дополнительную прибыль для ритейла.

UNITED24 - инициированная президентом фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За почти 16 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 000 000 долларов.