В "Авроре" стартовала акция, направленная на сбор средств для восстановления школ Украины
Во всеукраинской сети мультимаркетов "Аврора" стартовала благотворительная инициатива "Козаки та Аврора", направленная на сбор средств по восстановлению школ Украины. Акция реализуется в партнерстве с фандрейзинговой платформой UNITED24, в рамках направления "Восстановление Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
В 2022 году благодаря благотворительной инициативе "Козаки та Аврора" собрали более 7 млн гривен на дроны для Вооруженных сил Украины. Чувствуя поддержку каждого украинца, "Аврора" решила перезапустить акцию для нового дела.
Цель сбора этого года не менее важна - средства будут направлены на восстановление школ. Движущей силой инициативы станут сами дети, ведь главный продукт акции - приключенческая мобильная игра "Козаки та Аврора. У пошуках скарбів".
С 27 сентября по 8 ноября 2023 г. в магазинах "Авроры" можно приобрести фишки с уникальными героями. Также в рамках акции "Козаки та Аврора" продаются пособие по игре и тубусы, где скрываются два редких героя.
Оживить персонажей и разблокировать оружие в дополненной реальности поможет QR-сканер в приложении и можно отправляться на поиски сокровищ со своей командой. Игроков ждут морские приключения, увлекательные баталии, яркие локации, а главное - призы по результатам игрового рейтинга.
Игра разработана при поддержке агентства "Art Nation Loyalty", которая создала уникальных персонажей и сопутствующие материалы. Вся прибыль от продажи акционных товаров будет направлена на восстановление школ Украины.
Поможем восстановить украинские школы и обеспечить качественное образование нашим детям. Больше информации об акции - на сайте компании, в соцсетях и магазинах сети "Аврора".
"Аврора" - украинская сеть мультимаркетов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. В 2023 году компания имеет более 1000 магазинов, которые представлены в каждом регионе Украины.
Ритейлер работает в формате one dollar store, снабжает украинцев продуктами питания и товарами непродовольственных групп. При этом компания регулярно инициирует социальные проекты, направленные на поддержку украинцев и ВСУ.
Art Nation Loyalty - продюсерская компания, специализирующаяся на разработке геймифицированных программ лояльности для ритейлеров и разрабатывающая товары-блокбастеры. Сочетая актуальные тренды, технологии и игровые механики, компания создает особые моменты для покупателей и дополнительную прибыль для ритейла.
UNITED24 - инициированная президентом фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За почти 16 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 000 000 долларов.