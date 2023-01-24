"Аврора" и Оля Полякова передали 6 млн гривен на зимнюю форму для женщин-защитниц

Как известно, начиная с 19 декабря 2022 года и до 15 января 2023 года каждый украинец имел возможность покупать в "Авроре" новогодние товары, поддерживая ВСУ.

В частности, 10% продаж всех новогодних товаров в "Авроре" было направлено на пошив зимних форм для женщин в ВСУ. Таким образом, уже в ближайшие дни 952 украинских защитника получат качественную и теплую форму.

Собрать нужную сумму в короткий срок удалось благодаря активной поддержке людей, которые не просто покупали новогодние товары в "Авроре", но отправляли донать напрямую на банку ОО "Землячки".

Информационную поддержку активности оказала также известная украинская певица Оля Полякова, ставшая послом акции. Также в медиа благотворительную инициативу поддержали футболистки женского ФК "Кривбасс", пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко, креативное агентство "R9", блоггеры и клиенты сети мультимаркетов "Аврора".

"Как видите, украинский народ - единственный и непобедимый! И результаты благотворительной акции "Даруй тепло, даруючи свято" - прекрасное тому подтверждение. И не менее хорошим примером этого является еще одно достижение клиентов "Авроры", которые в конце 2022 года собрали более 3 5 млн гривен на дроны для ВСУ. Компания "Аврора" умножила эту сумму на два, и в целом перечислила в БФ "Повернись живим" 7 млн гривен", - добавили в компании.