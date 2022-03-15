Авіаудар по телевежі під Рівним: кількість загиблих зросла до 19

"Кількість загиблих зросла з дев'яти до дев'ятнадцяти людей. Кількість травмованих незмінна, це дев'ять людей. Розбір зруйнованої будівлі триває", - розповів він.

Нагадаємо, напередодні о 5:25 російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Рівненській області. Внаслідок чого була зруйнована телевежа в Антополі. Раніше повідомлялося про 9 загиблих та 9 поранених.

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