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Авиаудар РФ по Нью-Йорку: под завалами могут оставаться люди, поиск приостановили

Фото: последствия удара РФ по поселку Нью-Йорк в Донецкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В поселке городского типа Нью-Йорк (Донецкая область) на месте вчерашнего российского авиаудара по жилому сектору под завалами до сих пор могут находиться пять человек. Спасательно-поисковые работы сегодня приостановили из-за ситуации с безопасностью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники отметили, что в результате вражеского авиаудара вчера вечером по населенному пункту получили повреждения 5 частных жилых и 6 многоквартирных домов, в одном из которых произошло разрушение подъезда.

"По предварительной информации под завалами возможно нахождение 5 человек", - говорится в заявлении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели на месте происшествия оказали первую домедицинскую помощь двум раненым гражданам, и транспортировали в ближайшее лечебное учреждение.

Также был ликвидирован пожар в одном из домов на общей площади 75 кв. м.

"Личным составом разобрано 70 т строительных конструкций. Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Торецкой городской военной администрации из-за безопасности составляющей", - говорят в ГСЧС.

Соответствующие работы будут возобновлены после стабилизации ситуации, добавили чрезвычайники.

 

Последствия атаки

Как проинформировали сегодня вечером в пресс-службе Министерства внутренних дел, после авиаудара россиян по Нью-Йорку парамедики полиции Донецкой области спасли трех человек, которые получили осколочные ранения. Это местные жители - 62-летняя женщина и двое мужчин - 66 и 68 лет.

 

На месте обстрела были развернуты работы по разбору завалов, под которыми могут находиться 5 человек.

"В настоящее время в связи с нестабильной оперативной ситуацией спасательно-поисковая операция временно прекращена. Прилегающая территория постоянно подвергается массированным вражеским обстрелам, что делает невозможным проезд спецтехники на место происшествия. Работы продолжатся после стабилизации ситуации", - рассказали в полиции.

Авиаудар по Нью-Йорку 15 января

Напомним, вчера вечером российская армия нанесла удары по пгт Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. В результате этого обвалился подъезд многоэтажки, пострадали люди.

Как рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, оккупанті сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В результате в доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди.

Сегодня вечером в МВД уточнили, что 15 января российские военные сбросили на жилые кварталы Нью-Йорка Донецкой области четыре авиабомба КАБ-500.

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