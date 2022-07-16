Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів, гаубицю і бронетехніку окупантів, - ОК "Південь"

ЗСУ парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В результаті ударів окупанти втратили 18 солдатів, самохідну гаубицю "Гвоздика", шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що війну з Росією можна завершити до кінця року, але є певна умова.

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