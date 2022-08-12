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Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога біля Андріївки, - ОК "Південь"

Фото: Авіація ЗСУ завдала ударів по ворогу на півдні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українська авіація завдала ударів опорному пункту ворога і скупченню росіян в районі Андріївки і Брускинського.в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

У напрямку українських позицій та звільнених населених пунктів завдано 8 ударів вертольотами, 4 удари штурмовою авіацією. З боку ЗСУ втрат немає.

В результаті удару РСЗВ "Смерч" по Березнегуватому поранення отримав місцевий житель.

Авіація ЗСУ завдала 2 удари. По опорному пункту ворога недалеко від Андріївки і по скупченню ворожих сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань за добу знищили 19 окупантів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки та ще 1 склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, протягом 10 серпня ворог втратив на півдні два командних пункти і один пункт управління.

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Херсонская область