Авіація знищила багато живої сили, "Ураган" і "Панцир" ворога, - ОК "Південь"

Українській військові продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 8 ударів у районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового", - вказують військові.
В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра знищено 41 російського солдата та багато техніки окупантів, а саме:
Нагадаємо, українські військові 28 серпня "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.
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