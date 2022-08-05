Авіація завдала наймасованішого удару по росіянах на півдні, - Арестович

"У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був", - зазначив він.

За його словами, це говорить про те, що або російське ППО вже не працює на Херсонську область, або її можливості стали обмеженими після українських ударів.

"Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно 4-5 парами кілька разів за добу, вдень... Якщо таке триватиме ще кілька днів, там дуже погано буде російському угрупованню", - підкреслив Арестович.

За його словами, за непідтвердженою інформацією, літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області. Крім того, українські сили працювали сьогодні в районі Берислава та Нової Каховки.