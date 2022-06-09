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Авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні літніх рейсів по Європі: названа причина

Фото: авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні літніх рейсів по Європі (twitter.com/dougkempf)
Автор: Валерія Поліщук

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні літніх рейсів через брак персоналу, підкресливши проблеми, з якими стикається Європейська авіація, яка бореться за відновлення галузі після кризи, викликаної коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Німецька авіакомпанія скасувала близько 900 внутрішніх і європейських близькомагістральних рейсів на липень, включаючи рейси своїх однойменних бюджетних брендів і Eurowings.

Скасовані рейси, які повинні були відбутися по п'ятницях, суботах і неділях, складають близько 5% від звичайного обсягу перевезень авіакомпанії у вихідні дні.

"Вся авіаційна промисловість, особливо в Європі, в даний час страждає від вузьких місць і нестачі персоналу. Це стосується аеропортів, наземних служб, управління повітряним рухом, а також авіакомпаній", - заявили в компанії.

Lufthansa планувала створити в 2022 році пропускну здатність, рівну 75% від рівня 2019 року, в порівнянні з 70% раніше.


Раніше повідомлялося, що авіакомпанія AirAsia планувала орендувати до 100 літаків з вертикальним зльотом і посадкою для виконання рейсів в Південно-Східну Азію.

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