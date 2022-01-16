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Авіакомпанії скасували понад 2700 рейсів до США через шторм на східному узбережжі

Автор: Анна Полисученко

Авіакомпанії скасували понад 2700 рейсів до США в неділю. Причиною став сильний шторм, який може обрушитися на східне узбережжя США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, авіакомпанія American Airlines скасувала понад 600 рейсів. У компанії дозволили клієнтам, постраждалим від погодних умов, перебронювати квитки без комісії.

Також згідно з веб-сайтом відстеження рейсів FlightAware.com, більше 1 500 рейсів були затримані.

Національна метеорологічна служба повідомила, що сильний зимовий шторм обрушиться на східну частину Сполучених Штатів з неділі на понеділок. Найбільша кількість снігопадів очікується вздовж хребта Аппалачів, а також у нижній течії Великих озер.

Майже 95% рейсів з міжнародного аеропорту Шарлотти Дуглас в Північній Кароліні були скасовані.

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Сполучені Штати АмерикиАвиакомпания