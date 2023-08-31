Авиакатастрофу с Ми-8 на Донбассе уже расследуют: не исключают диверсию

По данным следствия, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания разбились два военных вертолета Ми-8. В результате аварии погибли шесть военнослужащих.

ГБР отмечает, что в ходе расследования специалисты выяснят, в каком состоянии были вертолеты и были ли соблюдены правила подготовки к полетам. Также будет изучаться версия касательно диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Предварительная квалификация - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает тюремное заключение до 15 лет.

Что известно о трагедии

Напомним, вчера СМИ сообщили, что два украинских военных вертолета упали в Донецкой области, а их экипажи погибли. Имена погибших военных не разглашались.

Сегодня начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии РБК-Украина подтвердил эту информацию. По его словам, трагедия произошла в Краматорском районе, причины пока неизвестны.

Кроме того, он подтвердил, что при посадке украинских вертолетов в небе находился российский истребитель С-35. Но неизвестно, связаны ли эти события с трагедией.

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