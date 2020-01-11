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Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцям

Новини » В світі     11.01.2020 - 23:07
Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцям
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Група канадських фахівців Ради з безпеки на транспорті перебуває в Анкарі і очікує візи

Влада Ірану почала видавати візи канадським фахівцям, які повинні взяти участь в розслідуванні катастрофи лайнера "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомив глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань Twitter, передає РБК-Україна.

Шампань уточнив, що група канадських технічних фахівців Ради з безпеки на транспорті і дипломатів вже знаходиться в Анкарі і чекає там отримання іранських віз.

"На сьогоднішній день Іран видав нам дві візи. Ми сподіваємося, що інші візи будуть видані найближчим часом ми зможемо почати надавати консульські послуги, допомагатимуть в ідентифікації жертв катастрофи і брати участь в розслідуванні", - написав він.

Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцямНагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдруге по телефону обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Зеленський зазначив, що українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Раніше Трюдо заявляв, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.

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