RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Авиакатастрофа в Броварах. Мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, его задержали

Архивное фото: Полиция задержала мужчину, который украл карточку погибшего члена экипажа в Броварах(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который украл банковскую карточку погибшего члена экипажа в Броварах Киевской области. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Детали дела

В январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах, подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, которые оказывали помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской карточкой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счетов стало известно во время оформления наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Что ему грозит

Полицейские провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний мужчина.

Фото: Задержанный (facebook.com/pgo.gov.ua)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывали на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

Ему сообщили о подозрении по факту:

  • кражи, совершенной в условиях военного положения;
  • присвоение официальных документов.

Ему грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Трагедия в Броварах

18 января 2023 года в Броварах разбился вертолет с руководством МВД на борту. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. 

Следствие уже установило обстоятельства трагедии и подозреваемых, впереди судебное разбирательство дела.

Подробнее о катастрофе в Броварах и ее расследовании - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьБровары