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Авіакатастрофа Ан-26 в Казахстані: почалася розшифровка "чорної скриньки"

Автор: Андрій Василюк

В Казахстані фахівці почали розшифровку бортового самописця літака Ан-26, що розбився при аварійній посадці в Алмати 13 березня.

Про це повідомляє прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану (КНБК).

"Наразі члени комісії знаходяться на місці аварії повітряного судна. Бортовий самописець (т. зв. "чорний ящик") вилучено. Ведуться роботи з розшифровки даних, результати яких будуть озвучені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В КНБК додали, що з рідними і близькими загиблих працюють психологи, а також для надання медичної допомоги залучені фахівці госпіталю комітету в місті Алмати.

Також в КНБК заявили про роботу з надання "необхідної матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих та постраждалих", у тому числі для організації ритуальних заходів.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 сполученням Нур-Султан - Алмати зник з радарів і здійснив аварійну посадку в аеропорту Алмати.

В результаті 4 людини загинули, 2 постраждалих направлені в найближчу лікарню.

Раніше повідомлялося, що 7 березня на північному заході Франції розбився приватний гелікоптер, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.

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