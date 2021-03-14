Авіакатастрофа Ан-26 в Казахстані: почалася розшифровка "чорної скриньки"

В Казахстані фахівці почали розшифровку бортового самописця літака Ан-26, що розбився при аварійній посадці в Алмати 13 березня.
Про це повідомляє прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану (КНБК).
"Наразі члени комісії знаходяться на місці аварії повітряного судна. Бортовий самописець (т. зв. "чорний ящик") вилучено. Ведуться роботи з розшифровки даних, результати яких будуть озвучені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
В КНБК додали, що з рідними і близькими загиблих працюють психологи, а також для надання медичної допомоги залучені фахівці госпіталю комітету в місті Алмати.
Також в КНБК заявили про роботу з надання "необхідної матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих та постраждалих", у тому числі для організації ритуальних заходів.
Нагадаємо, військовий літак АН-26 сполученням Нур-Султан - Алмати зник з радарів і здійснив аварійну посадку в аеропорту Алмати.
В результаті 4 людини загинули, 2 постраждалих направлені в найближчу лікарню.
Раніше повідомлялося, що 7 березня на північному заході Франції розбився приватний гелікоптер, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.