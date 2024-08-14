RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На авиабазе НАТО в Германии расследуют возможную диверсию, - СМИ

Фото: авиабаза НАТО в Гайленкирхене (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Германии расследуют еще одну диверсию. На этот раз на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Там также могли загрязнить питьевую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает издание, из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта. На ней базируются самолеты-разведчики НАТО.

Отмечается, что на базе свой водопровод, поэтому местные жители не пострадали.

В настоящее время идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

Не первая диверсия в Германии

Напомним, сегодня издание Spiegel сообщало, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. В настоящее время правоохранители расследуют возможную диверсию.

Есть вероятность того, что водопроводная вода на территории казарм может быть загрязнена, в связи с чем солдатам и сотрудникам приказали ее не употреблять. Жителям района ничего не угрожает, поскольку у военных отдельная система водопровода.

Издание добавляет, что существует возможность проникновения посторонних в казарму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО