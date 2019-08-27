Avellana Gold попередила рейдерів і корупціонерів про загрозу санкцій США

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За атаку на Avellana Gold рейдери можуть потрапити в санкційний список

Всі причетні до рейдерської атаки на американське підприємство Avellana Gold можуть бути внесені в санкційний список США. Про це заявив генеральний директор Avellana Gold Браян Севедж, передає прес-служба компанії.

Як повідомлялося раніше, Avellana Gold планує інвестувати в українську економіку понад 150 млн дол. Компанія працює на Мужіївському поліметалевому родовищі на Закарпатті і вже побудувала там сучасну збагачувальну фабрику, яка забезпечить робочими місцями місцевих жителів.

Avellana Gold також за власні гроші має намір усунути наслідки екологічного лиха, спровокованого попереднім підприємством-банкрутом.

"З квітня 2019 року американський інвестор зазнав рейдерської атаки з боку спеціально створеної у Великобританії фірми Gofer Mining PLC. Власники фірми-рейдера подали неправдиві дані в реєстр у Великобританії, а також обманним шляхом приписують собі відношення до відомого банку Barclays і британської королівської сім'ї. Але голова Британсько-Української торгової палати Бейт Томс в інтерв'ю ЗМІ спростував інформацію про причетність рейдерів з Gofer Mining PLC до відомого банку Barclays, до будь-яких інших членів королівської сім'ї і назвав таку інформацію обманом", - йдеться в повідомленні.

Avellana Gold висловила стурбованість загрозою для американських інвестицій і для інвестиційного клімату в Україні через участь представників влади в "рейдерських атаках". Мова йде як про місцевих чиновників і суддів, так і представників центральної влади, заявили у компанії.

У своєму відеозверненні американський інвестор назвав "рейдерів" з Gofer mining PLC і близьких до них структур "досвідченою групою злочинців, які переслідують мету зашкодити Avellana Gold і користуються підтримкою корумпованих суддів та чиновників".

Севедж наполягає, що ті, хто атакує його компанію, зовсім нічого не розуміють в бізнесі з видобутку поліметалів і є пройдисвітами. "Ми сподіваємося, що ці компанії будуть ліквідовані за подачу шахрайської інформації, яка вводить в оману", - заявив інвестор.

Він також стверджує, що "про рейдерів, чиновників і суддів, які прикривають їхнє свавілля, детально поінформовані посольство США і Офіс президента України".

"Звертаюся до тих з вас, хто залучений в ці атаки: вам не сховатися! Ми вас ідентифікуємо і викриємо ваші дії у будь-якому куточку світу", - заявив американський інвестор.