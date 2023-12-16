В Авдеевке до сих пор находится более тысячи гражданских

"Вчера нам удалось вывезти 5 человек. По состоянию на утро сегодня в городе остается 1230 человек. Конечно, это много. В последнее время видим уменьшение желающих выезжать. В среднем в день сейчас соглашаются выезжать 3-6 человек. За период обострения на нашем направлении выехало более 350 человек", - отметил Барабаш.

Он отметил, что жители Авдеевки сейчас живут в подвалах многоэтажных и частных домов. Есть отдельные случаи, когда жители находятся в своих квартирах.

"Враг проводит много активностей на нашем направлении. Это десятки атак в течение суток, но наши ребята не дают им где-то закрепиться. Если им даже удается где-то немного продвинуться, то сразу отрабатывает артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого какого-то серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг нашего города держится", - добавил Барабаш.

Барабаш также рассказал, в боях за город враг использует много так называемых "мясных штурмов". К ним привлекают мобилизованных и группы "Шторм-V" и "Шторм-Z", которые перед тем проходят обучение.

Какая ситуация сейчас в Авдеевке

Только за последние несколько дней россияне вели штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах. Есть небольшое продвижение на севере у Степного, противник время от времени вплотную подходит к забору Авдеевского коксохима. Также продвинулся на юге на окраине "Виноградников", бои ведутся между улицей Колосова и Ясиновским переулком. Южная промзона в большей степени, скорее всего, захвачена.

О том, почему Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

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